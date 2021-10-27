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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية تؤكد تنفيذ القرار بكل حسم

مع اقتراب تنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير المتلقين للقاح كورونا.. اعرف الإجراء البديل|فيديو

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أنه سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر المقبل والمواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل، بكل دقة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في الوزارة تلقوا اللقاح.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه إذا ما كان هناك أحد من الموظفين لم يتلق اللقاح فعليه أن يقدم تحليل الـ "pcr" كل 5 أيام أو أن يحصل على اللقاح.


وتابع: أن الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها، بلقاح فيروس كورونا الجرعتين الأولي والثاني وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.


وأشار إلي أن المحافظات قامت بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات بلقاح فيروس كورونا بالاتفاق مع مديريات وزارة الصحة بكل محافظة .

 

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا من دخول إلى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر المقبل والمواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل.

 

وشدد على ضرورة التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لمواجهة الجائحة قبل المدة المحددة.

خالد قاسم موظفي الدولة pcr وزارة التنمية المحلية لقاح كورونا

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