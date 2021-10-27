تنفيذ 590 حكم وضبط 569 مخالفة مرورية فى حملة أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم " الأربعاء " حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (2) متهمين ، وبحوزتهم كمية من البانجو تزن (200) جرام و (35) جرام أفيون ، بجانب ضبط سلاح أبيض .

وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 590 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 138 حكم حبس جزئي، و 24 حكم حبس مستأنف، و 297 حكما بغرامات، و 131 حكما بمخالفات ، علاوة على ضبط 3 جنايات .

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 569 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 115 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 85 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 54 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

حيث أن ذلك يأتي في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة حصلت على العديد من التصنيفات العالمية والعلمية والتى جعلتها محط أنظار العالم.

وفى هذا الإطار حققت جامعة أسوان المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لجامعات دول الاقتصادات الناشئة.