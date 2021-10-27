قائمة المنتخب .. مباراة الأهلي والإسماعيلي تحت ميكروسكوب كيروش

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر إقامتها اليوم بملعب برج العرب في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز .



يأتي قرار كيروش بحضور مباراة الأهلى والإسماعيلى من أجل متابعة نجوم الفريقين واقتناء أفضل العناصر الممكنة للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لخوض مواجهتي أنجولا والجابون فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويدرس كيروش انطلاق معسكر المنتخب يوم 6 نوفمبر على أقصى تقدير بجانب خوض مباراة ودية خلال المعسكر مثلما كان الحال خلال مواجهتى ليبيا الماضيتين فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة للمونديال .

ويرفض كيروش نغمة أن المنتخب حسم التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في ظل قناعاته إنه وفقا للأرقام فإن التأهل لم يحسم بعد وأن المنتخب لديه مباراتين قويتين أمام أنجولا والجابون ويجب الفوز بهما من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المتميزة .

ونجح كيروش فى خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوءه التام فى التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية اقوية التى يتمتع بها وخبراته الكبيرة .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتى خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط ، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل .