قرارات السيسي والبحرين على رأس اجتماعات المرصد العربي لحقوق الإنسان

عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.

في بداية الاجتماع، أشاد "العسومي" بالخطوات الإيجابية التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، حيث ثمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك القرار الذي اتخذه مؤخراً بإلغاء مد حالة الطوارئ في جمهورية مصر العربية، والذي يعكس ويؤكد حالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.



كما ثمن "العسومي" التطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لتنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يأتي بعد العمل على نظام العقوبات البديلة وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهي خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين .



ومن جانب آخر، وجه المرصد العربي لحقوق الإنسان نداءً إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، وباعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

كما قدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بفوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، والذي يعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وشهدت أعمال الاجتماع مناقشة مجلس أمناء المرصد لمشروع اللائحة الداخلية لعمل المرصد، وكذلك خطة عمله الإستراتيجية للفترة القادمة، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

على صعيد آخر، أشاد أعضاء مجلس أمناء المرصد بالمقترح المقدم من معالي الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عضو مجلس أمناء المرصد، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي، باعتبارها خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، وأوصى أعضاء مجلس الأمناء بإعداد دراسة حول هذا المقترح لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للمرصد.