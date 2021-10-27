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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميحة أيوب: دوري في إجازة مفتوحة ظريف والمسلسل لكل الأجيال.. فيديو

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

عبرت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بعدما أطلق أسمها على دورته السادسة المقرر إقامتها الشهر المقبل. 

وقالت سمحية أيوب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها سعيدة بتكريمها مع أسماء عديدة من نجوم المسرح، وفخرها بوجود أسماء شابة ضمن التكريمات وقامات من الدول الأخرى.

وأوضحت سميحة أيوب أن بروز المواهب الشابة إلى جانب كبار نجوم المسرح شعور جميل، ويمنح لإبداعاتهم المساحة اللازمة.  

وعن مشاركتها في مسلسل إجازة مفتوحة، قال سميحة أيوب إنها سعيدة بالعمل وبدورها الذي وصفته بأنه"ظريف وحباه جدا"، خاصة أنه يبرزها كأم عادية مثل جميع الأمهات.

وأشارت إلى أن إجازة مفتوحة مسلسل بناء يبعث رسائل إيجابية لكل الأجيال، وهذه هي نوعية الأعمال التي تحب العمل بها. 

تكريم سميحة أيوب 

وكشفت إنجي البستاوي مدير عام  مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن النجوم المكرمين فى الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي  المقرر أن تطلق فى الفترة المقبلة.

وقالت إنجي البستاوي  خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل المهرجان : “سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجم داوود حسّين والفنان مارك بيسون مِن بلجيكا والمهندس محمد سيف الأفخم من الإمارات فى حفل الافتتاح”.

وأضافت إنجي البستاوي  «تكريمات حفل الختام فهى تكريم الفنان الشاب محمد عبد الرحمن توتا والفنان محسن منصور والفائزة بجائزة أفضل ممثلة مسرحية شابة سيعلن عنها لاحقا».

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ  يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد مهرجان شرم الشيخ إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية".

سميحة أيوب مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تكريم سميحة أيوب مسلسل اجازة مفتوحة المسرح

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