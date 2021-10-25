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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم سميحة أيوب وداود حسين وتوتا فى مهرجان شرم الشيخ المسرحي

مؤتمر مهرجان شرم
مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كشفت إنجي البستاوي مدير عام  مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن النجوم المكرمين فى الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي  المقرر أن تطلق فى الفترة المقبلة. 

وقالت إنجي البستاوي  خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد حاليا للإعلان عن تفاصيل المهرجان : “سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجم داوود حسّين والفنان مارك بيسون مِن بلجيكا والمهندس محمد سيف الأفخم من الإمارات فى حفل الافتتاح”.

وأضافت إنجي البستاوي  «أما تكريمات حفل الختام فهى تكريم الفنان الشاب محمد عبد الرحمن توتا والفنان محسن منصور والفائزة بجائزة أفضل ممثلة مسرحية شابة سيعلن عنها لاحقا». 

ورش إعداد

ويطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ثلاث ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان  "الجسد المقدس" ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، وورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح"، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في  المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

وأوضح الدكتور فريد النقراشي أن ورشة “الجسد المقدس” يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرحا غير واقعي "تعبيري، رمزي“، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الإبداع.

وأوضح الكاتب نادر صلاح الدين أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية، خاصة أنها أصعب أنواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الأعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

مازن الغرباوى يكشف لجان تحكيم مهرجان شرم الشيخ المسرحى

اليوم.. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يعلن تفاصيل الدورة الجديدة

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ  يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد مهرجان شرم الشيخ إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية".

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