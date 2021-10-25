مازن الغرباوى يكشف لجان تحكيم مهرجان شرم الشيخ المسرحى

بينهم إلهام شاهين ولقاء الخميسى..

كشف المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن بعد، تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان.

وقال مازن الغرباوى خلال المؤتمر الصحفى : “الدورة السادسة ما كانت ستقام لولا دعم مؤسسات الدولة للمهرجان وعلى رأسها وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة”.

وأضاف مازن الغرباوى: “لجان تحكيم مسابقات المهرجان الثلاث تتكون من مسابقة العروض الكبرى برئاسة لجنة تحكيم دولية الفنانة تضم إلهام شاهين بعضوية داوود حسين وعدد من المخرجين الأجانب، ومسابقة محور المونودراما من لجنة تحكيم دولية منها الممثل طارق صبري ومن العراق الفنان جبار المشهداني والنجمة لقاء الخميسي، أما مسابقة محور الشارع فتتكون اللجنة من الفنان القدير أحمد صيام والناقد يوسف الحمدان والمخرج إياد شطناوي”.

ورش الإعداد

ويطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ثلاث ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان "الجسد المقدس" ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، وورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح"، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

وأوضح الدكتور فريد النقراشي أن ورشة “الجسد المقدس” يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرحا غير واقعي "تعبيري، رمزي“، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الإبداع.

بينما أوضح الكاتب نادر صلاح الدين أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية، خاصة أنها أصعب أنواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الأعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد مهرجان شرم الشيخ إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية".