ملك الأردن لـ ميركل: إرثك وعملك الكبير وحكمتك سمحت للجميع بالخروج من الأزمات وجائحة كورونا

مؤتمر صحفي للعاهل الأردني وميركل

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، أجرى الملك عبدالله مباحثات مع المستشارة الألمانية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشاد العاهل الأردني بالدعم الألماني ودور ميركل في المنطقة.

وقال الملك عبدالله، في مؤتمر صحفي عقد مع المستشارة الألمانية: "إنه منذ أكثر من 50 عاما من علاقاتنا مع ألمانيا شهد البلدان شراكة جيدة وقوية من أجل إحلال السلام العالمي والاستقرار".

وأضاف خلال تصريحات صحفية في برلين، أن "قيادة ميركل أدت إلى زيادة فرص الاستقرار والعمل".

وخاطب العاهل الأردني ميركل، قائلا:"إرثك وعملك الكبير خلال السنوات الماضية وحكمتك سمحت للجميع بالخروج من الأزمات وجائحة كورونا، والآن عدنا للعمل معا".

وتابع: "اجتماع اليوم هو فرصة للأردن لشكرك على قيادتك وصداقتك، وفترة العمل تحت إدارتك، مضيفا أن "العلاقات بين الأردن وألمانيا تعززت ونمت وتقدمت لتجاوز وتعزيز كل الشراكات في الاقتصاد والثقافة والمجالات الأخرى".

ويزور الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، ألمانيا، ضمن جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا والمملكة المتحدة.

ويتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبعد 16 عاما في السلطة، تستعد ميركل لترك منصبها في المستشارية، حيث بدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون محادثاتهم لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين.