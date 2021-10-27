عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة كأس اليد .. الأهلي يصطدم بـ سموحة ومواجهة سهلة للزمالك

اتحاد كرة اليد
اتحاد كرة اليد

أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم الحالي 2021 - 2022، عن قرعة صعبة للنادي الأهلي وسهلة لغريمه التقليدي الزمالك ، في القرعة التي أقيمت منذ لحظات بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

وجنبت القرعة خوض القطبين الدور التمهيدي وهو دور الـ32، على أن يصطدم المارد الأحمر بنظيره سموحة في ثمن النهائي، فيما يواجه الفارس الأبيض الفائز من المواجهة التي تجمع بين تشامبيون الرحاب وطما.

 

ومن المقرر، أن يقام منافسات دور الـ16 يوم 5 فبراير من العام المقبل، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 مارس 2022.

 

جدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الأخيرة بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 31 - 27، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد كأس مصر لرجال كرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد كأس مصر الأهلى

ترشيحاتنا

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتدشين مركزين للتعليم الإلكتروني وإحياء التراث بجامعة الأزهر

الاوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية يطغى على صحف العالم

معاريف: إسرائيل تفتتح سفارتها في هندوراس الشهر المقبل

استئناف محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر 8 نوفمبر

توفير العملة الصعبة أبرزها.. «خطة النواب» تكشف أهمية إقامة مدينة عالمية للسيارات

القاهرة _ بوخارست | السيسي يعبر كل الحدود لخدمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

الرئيس السيسي يعين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

رسميا.. انتهاء أزمة عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري| خاص

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

فيديو

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ