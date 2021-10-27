قرعة كأس اليد .. الأهلي يصطدم بـ سموحة ومواجهة سهلة للزمالك

أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم الحالي 2021 - 2022، عن قرعة صعبة للنادي الأهلي وسهلة لغريمه التقليدي الزمالك ، في القرعة التي أقيمت منذ لحظات بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد.

وجنبت القرعة خوض القطبين الدور التمهيدي وهو دور الـ32، على أن يصطدم المارد الأحمر بنظيره سموحة في ثمن النهائي، فيما يواجه الفارس الأبيض الفائز من المواجهة التي تجمع بين تشامبيون الرحاب وطما.

ومن المقرر، أن يقام منافسات دور الـ16 يوم 5 فبراير من العام المقبل، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 مارس 2022.

جدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الأخيرة بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 31 - 27، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.