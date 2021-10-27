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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. تحذيرات من انهيار أوضاع أفغانستان.. عواصف وسيول تضرب أمريكا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

هاكرز ينشرون تفاصيل سرية عن مئات الجنود الإسرائيليين
نشرت مجموعة "هاكرز" يعتقد أنها إيرانية، الليلة الماضية، معلومات شخصية عن مئات الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى معلومات عن مجندين جدد.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنّ مجموعة هاكرز تسمى "متيه موشي" نشرت تفاصيل عن مئات جنود الاحتلال، من بينها الأسماء، وأرقام الهويات، وأماكن السكن، والرتب العسكرية، والمناصب، والوضع الاجتماعي والنفسي.

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ونشر "الهاكرز" معلومات أيضًا عن شبان في طور التجنيد للخدمة في جيش الاحتلال وطلاب في المدارس العسكرية، بالإضافة لمعلومات عن جنود الاحتياط، وأسباب تغيّب بعضهم عن أداء خدمته العسكرية والأعذار التي يسوقونها في سبيل ذلك.

برنامج الأغذية العالمي يحذر من الانهيار الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية في أفغانستان
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من الانهيار الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية للسكان في أفغانستان، مشيراً إلى أن المستشفيات في كابول تمتلئ الآن بالأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الأمر الذي يدفع بأسر هذه الأطفال إلى اتخاذ إجراءات يائسة من أجل إطعام أطفالها - حتى وإن كانت تلك الإجراءات بيع الأسر لأطفالها.

وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن العديد من الأسر في أفغانستان تواصل البحث عن الدعم لإطعام أطفالها، والكثير من النساء لم يأكلن منذ أيام، إذ يؤثرن أطفالهن على أنفسهن، وبعض العائلات – كما ورد في تقارير إخبارية – تلجأ لبيع أطفالها للتأقلم مع الجوع.

وقالت "ماري إلين ماكجرورتي"، مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: "هذه ليست أزمة قصيرة المدى،" ولفتت الانتباه إلى أن استمرار الانهيار الاقتصادي سيزيد المصاعب، واليأس والجوع.

 

عواصف وسيول.. غرق مناطق شمال شرقي أمريكا وموجة ثانية متوقعة قبل الهالوين
أغرقت أمطار غزيرة شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث غمرت الطرق بالمياه وتسببت في حوادث سير في المرحلة الأولى من اضطرابات جوية متوقعة في المنطقة مترافقة مع رياح عاتية وأمواج مرتفعة.

وقال مراقبو الطقس إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية وشملت المنطقة من واشنطن إلى نيويورك استمرت حتى صباح اليوم ووقعت حوادث طرق في نيوجيرزي، إذ تحولت الطرق لما يشبه الأنهار.

وتتجه العاصفة نحو ماساتشوستس ومن المتوقع أن تصل إلى نيو إنغلاند الساحلية أثناء الليل برياح تبلغ سرعتها 95 كيلو مترا في الساعة، وقال خبراء الأرصاد إنها قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد إن العاصفة نتجت عن منخفض جوي برياح دوارة ضرب المنطقة الساحلية.

نشرة أخبار العالم أفغانستان عواصف سيول إسرائيل

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