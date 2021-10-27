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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مات ولم تُخبره بالحقيقة..سر خطير أخفته بوسي عن نور الشريف حتى وفاته

نور الشريف وبوسي
نور الشريف وبوسي

قصة حب كبيرة، كان شاهدًا عليها جمهور كبير لنجمين من الوسط الفني، جمعتهما العديد من الأفلام السينمائية، التي أظهرت عشقهما لبعضهما من خلال ملامحهما التي كادت تضئ من توهج الحب.

الفنان  الراحل نور الشريف، وزوجته الفنانة بوسي، التي كانت قصة حبهما أسطورية، رغم رفض والدي بوسي له في بداية الأمر لأنه لم يكن غنيًا، وكانا يريدان لها أن ترتبط برجل أعمال يهيئ لها حياة كريمة مريحة، إلا أنه ظل يحاول وظلت هي ترفض الزواج من غيره، مهددة بالانتحار في حال رفضوا مجددًا.

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تدخل الأصدقاء في محاولة لإقناع والدي الفنانة بوسي، بالزواج من نور الشريف، لتتم خطبتهما يوم عيد ميلادها عام 1972م، ثم الزواج وإنجاب بناتهما «مي» و«سارة»، ويعيشا حياة طبيعية إلى جانب أعمالهما الفنية في الوسط الفني، وانفصلنا في عام 2006م، ولمدة 8 سنوات، دون أن يذكرا سبب الانفصال.

سر أخفته بوسي عن نور الشريف

قبل وفاة الفنان الراحل نور الشريف، عام 2015م، عن عمر يناهز 69 سنة، مر بفترة صعبة صراع  مع المرض، لكنها قررت إخفاء حقيقة مرضه عنه حتى وافته المنية، فكان «نور» مصابا بسرطان الرئة، لكنهم أخبروه أنه مصاب بـ التهاب في الرئة ويذهب لتلقي العلاج.

وخشيت الفنانة بوسي وأسرة نور الشريف عليه من الإصابة بالاكتئاب، وان تزداد حالته النفسية سوءًا ولا يستجيب للعلاج، فقرروا إخفاء حقيقة مرضه عنه، ظننًا منه أنه سيستجيب للعلاج ويًشفى أيضًا في حال تحسن حالته النفسية، مثلما فعل في المرة السابقة.

وكان نور الشريف في وقت سابق لمرضه بـ سرطان الرئة، قد أُصيب بـ تجمع ماء حول الرئة، وبالفعل شفي منه بالعلاج.

نور الشريف وبوسي

من هو نور الشريف؟

 محمد جابر محمد عبد الله الشهير باسم نور الشريف من مواليد 28 أبريل 1946، ممثل، ومنتج، ومخرج مصري،  واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما. 

قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات حتَّى لُقِّب بِـ«صائد الجوائز». كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.

وُلد في حي السيِّدة زينب بِمدينة القاهرة، وتُوفي والده بعد مولده بأقل من سنة واحدة، وتزوجت والدته وسافرت مع زوجها إلى السعودية، وتولَّى أعْمامِه تَرْبِيته هو شَقِيقتُه الوحيدة «عواطف». التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 1967 بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأوَّل على دفعته. تزوج من الفنانة بوسي سنة 1972، وانفصلا سنة 2006، ثم عادا مرتًا أخرى سنة 2015 أثناء مرضه، ولهُ بنتان هما سارة، ومي. تُوفي نور الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عُمر يناهز 69 سنة.

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