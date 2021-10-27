حكم السهو وسجدته فى الصلاة.. الإفتاء توضح

ما حكم السهو وسجدته فى الصلاة ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن سجدة السهو تأتى ترغيماً للشيطان لأنه يدخل للانسان بالوسوسة حيث يأتى ليتذكر الانسان كل شاردة وواردة فى الصلاة ما يجعل الانسان يسهو عن بعض الاشياء فى الصلاة فأن نسى ركناً فلابد ان يأتى به لو كان فى مكانه ومن ذلك السجود والركوع فأن نسى ركوعاً من احد الركعات او سجوداً ومر مكانها وانتقل الى الركعة التى تليها فعليه الغاء تلك الركعة وتقوم الركعة التى هو بها مقامها ثم يسجد للسهو قبل السلام وذلك على مذهب الشافعية ان جميع سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة.

سجود السهو هل يجب قبل التسليم من الصلاة أم يجوز بعده

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.



وأضاف شلبي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ( كيفية سجود السهو لمن نسي فى صلاته؟ وهل يكون قبل السلام أم بعده؟)، أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو اربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.



وأشار الى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

ثلاثة كلمات تقال في سجود السهو



قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن سجود السهو سُنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.



وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية سجود السهو وما يقال فيه؟»، أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المُصلى بعد التشهد الأخير وقبل السلام، كما ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم).



وأشار إلى أن سجدتي السهو يقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى 3 مرات»، أو يدعو بما يفتح الله عليه.



هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد ؟



قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال ( هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد؟)، أن سجود السهو سُنة، فإن لم يصلها الإنسان فتكون صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، ولا يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد فنسجد سجدتين ونصلى.



وأشار الى أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى

حكم تكرار السهو فى الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة.



وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.



وأشار إلى أنه إذا تكرر أكثر سهو في نفس الصلاة الواحدة فلا يلزم المصلي إلا سجدتان للسهو تكونان قبل السلام.



علاج السهو فى الصلاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.لافتا إلى أنه يجب المحافظة على السنة القبلية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.



وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.مشيرا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.



ودعا الى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".

سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.



وقال الشيخ على فخر: أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، ولكن من الأفضل أن نقول (سبحان ربي الأعلى).



هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يسجد سجودًا لـ السهو ولا أن يعيد ما يوسوس إليه الشيطان فيه.



وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة ؟ أن المصلي إذا استجاب لـ وساوس الشيطان ولم يدافعها؛ يكون عرضة لأن يعيد صلاته كلها.



وأكد أن المصلي يجب عليه أن يكون ذا عزيمة ولا يستجيب لوساوس النفس والشيطان وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الخشوع في الصلاة.