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رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يكشف لـ "صدى البلد" خطة التدريبات العملية للبرامج الدراسية

خطة التدريبات العملية
خطة التدريبات العملية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تسعى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجو على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

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أكد الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، بدأ طلاب الفرقة الأولى ببرنامج الميكاترونكس تدريبهم العملي على health and safety، بينما بدأ التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة على fluid وmachines.

 

وأوضح الدكتور طارق ملاك، أن هذه التدريبات العملية تستمر بشكل أسبوعي طوال العام الدراسي لكافة البرامج الدراسية بالجامعة بمختلف تخصصاتها وذلك لكون طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعتمد على تنمية الجانب العملي والمهارى لطلاب الجامعة وذلك من خلال التدريبات العملية بالجهات الصناعية المختلفة والتي تساعد على تنمية المهارات الفنية والعملية لطلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل.

 

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تشمل العديد من البرامج وهي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ويتم تدريب الطلاب في شركات الإنتاج والتصنيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وبرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس يتم تدريب الطلاب في شركة غبور وسوزوكي، برنامج تكنولوجيا المعلومات يتم تدريب الطلاب في وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة يتم تدريب الطلاب في هيئة الطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ويتم تدريب الطلاب في شركة ارثوميدكس ومعهد تأهيل العجوزة وشلل الأطفال بإمبابة.

 

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، إلى أن الجامعة تُجري تدريبًا على الطلاب في إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، حيث تسهم التدريبات بشكل كبير فى تقديم برامج وخبرات تتماشى مع سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

 

وأوضح عبد الملاك، أن هذا التوجه الذي تعتمد عليه الجامعة يحمل قدرًا من الصعوبة ويمثّل تحديًّا كبيرًا، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ هناك تجاوبًا كبيرًا من قِبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على وجه التحديد في التدريب، يفوق تجاوب الآخرين.

 

وجدير بالذكر قامت الجامعة بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول بين الجامعة واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاشتراك مع الجامعة في وضع المعايير المهنية الوطنية National Occupational Standards (NOS) لكل من الوظائف المدرجة بالبرامج الجديدة وتوفير زيارات ميدانية وفرص تدريب للطلاب في المواقع الصناعية المختلفة، كما تم الاتفاق على المساهمة مع الجامعة في تأسيس مركز للامتحانات من خلال تكوين لجان الامتحانات في التخصصات المهنية المختلفة؛ لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات الجدارات للمؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية تدريب الطلاب التدريب العملى

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