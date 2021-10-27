الشعور بالبكاء دون سبب.. دينا الهلالي تكشف أهم أسباب الاكتئاب.. فيديو

قالت دكتورة دينا الهلالي، استشاري الصحة النفسية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن هناك أعرض لو ظهرت على الأشخاص تكون أعراض اكتئاب وهي “الشعور بالبكاء دون أي سبب إضافة إلى العزلة، وهما أهم عرضين من أعراض الإكتئاب”.

وأضافت دينا الهلالي، خلال، لقاء لها لبرنامج “مصر أحلى” عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية وفاء طولان، أنه من ضمن أعراض الإكتئاب هي إضطرابات في النوم، والشعور بالجوع المستمر أو عدم الأكل.

وتابعت دينا الهلالي، أن تلك الأعراض تؤدي إلى التفكير في الانتحار، مؤكدا أنه في هذه الحالة يشعر الشخص أنه لا أمل في الحياة، ويكون عليه ضغوطات كبيرة.

مثل المرض العضوي

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن المرض النفسي مثل المرض العضوي، مؤكدا أنه يجب أن يتم علاجه بوقت مبكر، وعدم ترك الشخص يدخل في مراحل الإكتئاب وأن يتم العمل على علاجه

