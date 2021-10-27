فيلم تسجيلي بعنوان ريش نعام يوضح ما تم بالمناطق السكنية غير الآمنة

عرض برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، فيلم تسجيلي، بعنوان ريش نعام، أوضح ما كانت عليه الأوضاع فى المناطق غير الآمن، وما تم الوصول له حاليًا.

وقال المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الأشهر الثلاث المقبلة ستشهد تسليم الوحدات السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو.



وأوضح مدير صندوق التنمية الحضرية، أن 1000 أسرة ستستفيد خلال الثلاث أشهر المقبلة من هذا المشروع.



ولفت إلى أنه يطالب الجميع بمشاهدة الفيلم التسجيلي، لأنه يرصد حقائق، ويضح كيف كان وأصبح الشارع المصري.



