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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا.. شاهد دعاء الرئيس السيسي للمولى عز وجل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مدى تدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يدعو المولى عز وجل.

 

وخلال مقطع الفيديو، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته للمواطنين :"إذا كنت تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدبه".

 

وأظهر مقطع الفيديو، بعض كلمات للرئيس السيسي، قائلا :"والله ربنا مطلع عليا، والله والله والله حقي هخده عند ربنا، لأنه المطلع، واللي شايف، ومش بخاف إلا من ربنا، وعايز أقابل ربنا، وهو راضي عني، وهو فرحان بيا".

 

وتابع الرئيس السيسي: "المكان اللي تجلى فيه المولى عز وجل مش موجود في مكان في الكرة الأرضية كلها غير مصر، وده شرف كبير أوي، وطول ما ربنا معانا حامي البلد دي".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "يارب يمكن ميكونش ليا خاطر عندك، بس استحلفك بخواطر من لهم خاطر عندك، أن تهدينا، وترحمنا، وتكرمنا، وتنصرنا، وتعطف علينا".

 

 

 

سو شيال ميديا عبد الفتاح السيسي النبى محمد الرئيس السيسي المولى عز وجل

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