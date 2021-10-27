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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بساقية الصاوي.. الأردني بشر يغني لأول مرة في مصر 12 نوفمبر المقبل

صدى البلد

يستعد الفنان الأردني بشر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر،  والتي يطل خلالها على مسرح ساقية الصاوي،  وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 12 نوفمبر.


ويحتفل بشر مع جمهوره المصري بنجاح أغنيته الشهيرة "رجعنا التقينا"، التي تصدرت تريندات المنصات الرقمية في العالم العربي وحققت ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة، واختار أن يسمي حفلته الأولى في القاهرة باسم الأغنية.

 

ويخطف بشر مسامع جمهوره في الساقية بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته، مثل "قلبي هوى" و"قالت له" و"ما خطر عالبال" و"في القلب علة" و"عيون المها" و"سمرا" ، مع مفاجأة المصريين بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "يا ترى"، التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور قريبًا.


بشر أبو طالب مغني وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات و المعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه و غنائه، ودشن رحلته تزامنا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول "الزنبقات السود" عام ٢٠١٨ ، الذي ضم في جعبته ٩ أغنيات.

 

وبدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة "رم - طارق الناصر” وقدم أكثر من 40 حفلة فى 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع "اعزف"، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت،  بجانب كونه مؤسساً لمعهد بيت الموسيقى،  وهو أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية.

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