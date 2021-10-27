أحمد موسى يهنئ الفريق أسامة عسكر لتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتهنئة للفريق أسامة عسكر بعد تعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية، مضيفا: كل التحية لرجال القوات المسلحة ولكل رجال مصر عظماء.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق أسامة عسكر قاد مع جيشنا العظيم الحرب علي العصابات الإرهابية وحقق انتصارا كبيرا، موضحا أن عسكر تولى قيادة منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب وتنقل في مواقع القوات المسلحة حتى أصبح رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.



كما وجه احمد موسى ، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، التحيه إلى الفريق محمد فريد بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.



