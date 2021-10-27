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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبًا.. رامي صبري يشوق المتابعين لأحدث أغانيه "هموت من غيرها"

رامي صبري
رامي صبري

شوق الفنان رامي صبري المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر رامي صبري صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ رامي صبري، كالاتي:

“مستني جدًا - يا حركاتك - يا جمالو - أغانيك كلها جميلة - منتظر”.

ووجه الفنان رامي صبري، رسالة إلى المغني المغربي العالمي "ريد وان" ونعمان بلعياشي"، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

رامي صبري يوجه رسالة للمطرب العالمي "ريد وان" بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة

جلسة تصوير جديدة .. رامي صبري يشارك جمهوره أحدث ظهور


 

وكتب رامي صبري عبر حسابه علي موقع انستجرام: " ريد وان  نرحب بك في بلدك التاني مصر وبالتحديد علي مسرح مهرجان الجونة. . لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي". 
 

وتابع "نعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد .. نورت مصر انت وكل الفنانين اللي حضرو معاك . الفنانة والصديقة مهيرة عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتورنا". 
 

وطرح الفنان محمد رمضان، الاثنين الماضي، أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بعد أن قدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.

 

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