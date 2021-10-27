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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| كارتيرون يجتمع بفتوح وجبل والمثلوثي.. ومليون يورو لماريتيمو البرتغالي.. هل يوقف استشكال ممدوح عباس عودة مجلس مرتضى منصور؟

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

كارتيرون يجتمع بفتوح وجبل والمثلوثي.. وتدريبات قوية للمستبعدين أمام إنبي بالزمالك

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء، وذلك قبل خوض المران مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

 

المحكمة الرياضية تؤيد حكمًا ضد الزمالك بدفع مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي

 

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تأييد الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء بدفع مبلغ مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي، مقابل انتقال محمد إبراهيم، في موسم 2014-2015.

 

خبير لوائح: استشكال ممدوح عباس لن يوقف عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

قال المهندس طلال عبداللطيف خبير اللوائح أن الإستشكال الذى تقدم به ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق على الحكم الصادر من الإدارية العليا بعودة مجلس المستشار مرتضى منصور المنتخب لتولى زمام الأمور بالقلعة البيضاء هو والعدم سواء .

 

مصطفي محمد وأزمة جديدة مرتقبة مع فاتح تريم في جالاتا سراي..تفاصيل


أزمة جديدة مرتقبه بين مصطفي محمد نجم جالاتا سراي التركي، وفاتح تريم المدير الفني للفريق عقب مخالفة نجم الزمالك السابق، لتعليمات مدربه خلال مواجهة بشكتاش التي أقيمت أول أمس الاثنين، ضمن منافسات الدوري التركي.

 

تفاصيل جلسة روقا مع كارتيرون في الزمالك

طالب محمد أشرف روقا، لاعب وسط  الزمالك، الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالحصول على فرصة والمشاركة فى المواجهات القادمة وذلك خلال جلسة جمعته مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

 

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