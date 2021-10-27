لأول مرة.. دويتو غنائي بين شيبة وأمير كرارة وأشرف زكي ..فيديو

قام كل من أشرف زكي وأمير كرارة وأحمد شيبة بأداء أغنية "أنت عمري" على الهواء، وذلك خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة".

وأختتمت الفنانة روجينا الغناء بـ قول جملتها المشهورة "يا عمري".

وفي سياق آخر: تحدث الفنان أشرف زكي عن الفنانة أصالة، قائلا "أصالة قامت بأداء أغنية مسلسل روجينا العام الماضي دون أن تحصل على أي مقابل".

وأضاف أشرف زكي خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة، ، أصالة قدمت الأغنية كـ تقدير منها لقصة حبي أنا وروجينا، ولذلك أتقدم لها بالشكر.

وعلقت الفنانة روجينا على حديث الفنان أشرف زكي، قائلة: " كنت مكسوفة اعرض عليها فكرة تقديم الأغنية لكني عرضت عليها كلمات الأغنية وقررت أن تقوم بأدائها".

وقامت الفنانة روجينا بـ غناء أغنية للفنانة أصالة على الهواء، وذلك بعد إصرار كبير من قبل أشرف زكي وأمير كرارة.



