بعد رباعية الأهلي.. بازوكا: أسوأ يوم بتاريخ الإسماعيلية.. وموسيماني أنقذنا من فضيحة

شن سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي الأسبق هجوماً حاداً على إدارة القلعة الصفراء وحملها مسؤولية البداية التي وصفها بالكارثية بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-0 للدوري.



وقال بازوكا عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن الإسماعيلية عاشت أسوأ يوم في تاريخها موضحاً أن الأهلي كان يستطيع الخروج بنتيجة تاريخية لكن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنقذ الإسماعيلي من فضيحة باستبدال الثلاثي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأفشة.



وأشار إلى أن الإسماعيلي لم يتعاقد مع صفقات مناسبة بعد رحيل النجوم بانتهاء الموسم الماضي محذراً من هبوط الفريق لدوري القسم الثاني إذا استمر على هذا المستوى.



وأكد أن الانتخابات بريئة من سقوط الإسماعيلي الكارثي أمام الأهلي وظهوره بهذه الصورة فالأمر يرجع في الأساس لأزمة فنية وإدارية واضحة يتحمل مسؤوليتها المجلس الذي يدير النادي برئاسة إبراهيم عثمان.



وأضاف: “لا أعلم كيف يشارك مروان الصحراوي بهذه الصورة مع الإسماعيلي وكل مباراة يتسبب فيها بضربة جزاء؟ الإسماعيلي أصبح لا يملك لاعبين على قدر تاريخه”.