مصر للطيران تكشف سبب عودة طائرة بعد 22 دقيقة من إقلاعها

كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سبب عودة طائرة مصر للطيران المتجهة لموسكو، وذلك بعد إقلاعها من مطار القاهرة بـ 22 دقيقة فقط، قائلاً: "أحد الركاب وجد كيس في المقاعد الخلفية به رسالة تهديد بوجود قنبلة على الطائرة".

وأضاف عمرو أبو العينين في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه على الفور قام بتبليغ طاقم الطائرة ومنه إلى قائد الطلئرة، وتم اتخاذ قرار العودة على الفور إلى مطار القاهرة مرة أُخرى.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن تم عزل الطائرة فور وصولها إلى مطار القاهرة، وتفتيشها وتفتيش الركاب، وبالفعل تم التأكد من سلبية التهديد.

وواصل عمرو أبو العينين أنه تم تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة إلى موسكو، معقباً: "كان هناك عطلة للمسافرين وتأخروا ولكن أي تهديد لسلامة الطائرة يتم التعامل معه بمنتهى الجدية".

ونوه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن إذا لم نتبع الإجراءات العالمية للسلامة قد يتسبب ذلك في حدوث وقف لنشاط الشركة أو فرض غرامات وانذارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق في الأمر، وسيخضع كل من تعامل على الطائرة إلى التحقيق.