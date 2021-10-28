عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر للطيران تكشف سبب عودة طائرة بعد 22 دقيقة من إقلاعها

صدى البلد

كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سبب عودة طائرة مصر للطيران المتجهة لموسكو، وذلك بعد إقلاعها من مطار القاهرة بـ 22 دقيقة فقط، قائلاً: "أحد الركاب وجد كيس في المقاعد الخلفية به رسالة تهديد بوجود قنبلة على الطائرة".

وأضاف عمرو أبو العينين في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه على الفور قام بتبليغ طاقم الطائرة ومنه إلى قائد الطلئرة، وتم اتخاذ قرار العودة على الفور إلى مطار القاهرة مرة أُخرى.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن تم عزل الطائرة فور وصولها إلى مطار القاهرة، وتفتيشها وتفتيش الركاب، وبالفعل تم التأكد من سلبية التهديد.

وواصل عمرو أبو العينين أنه تم تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة إلى موسكو، معقباً: "كان هناك عطلة للمسافرين وتأخروا ولكن أي تهديد لسلامة الطائرة يتم التعامل معه بمنتهى الجدية".

ونوه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن إذا لم نتبع الإجراءات العالمية للسلامة قد يتسبب ذلك في حدوث وقف لنشاط الشركة أو فرض غرامات وانذارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق في الأمر، وسيخضع كل من تعامل على الطائرة إلى التحقيق.

مصر للطيران عودة طائرة مصر المتجهة لموسكو الشركة القابضة مطار القاهرة

موضوعات متعلقة

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

200 دعاء في بداية السنة الهجرية الجديدة للرزق بالمال والبنين

أسباب اختيار شهر المحرم ليكون بداية التقويم.. حكم من يتذوق الطعام قبل الشراء.. 4 أمور يوسع الله بها رزقك.. وهل الوضوء شرط لذكر الله؟

دعاء العام الهجري الجديد 1443.. مستجاب ويفتح لك كل أبواب الخير

إنجازات السيسي في مجال الصحة .. آخرها علاج مرضى ضمور العضلات بتكلفة 3 ملايين دولار للجرعة الواحدة

الإدارية العليا تنهى صراعا بين الأوقاف وخطيب استمر 6 سنوات .. 9 اَليات لتجديد الخطاب الدينى .. التجديد يجب أن يعتمد على فكرة أن الإسلام يدعو إلى السلام

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

أفضل دعاء مستجاب مجرب للرزق وقضاء الحاجة

ترشيحاتنا

مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر وتشجيعه للطفل المعجزة

بعد إقالة كومان .. من يتولي تدريب برشلونة

كشف حقيقة فيديو إشعال سيدة أجنبية النيران في بوابة عقار بأكتوبر

هزائم متتالية ومركز تاسع في الدوري.. كومان يترك برشلونة في وضع صعب

صنع فتحة سرية في البروفة.. سقوط صاحب محل يتلصص على السيدات بالعمرانية

بـ 3000 دينار كويتي.. سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

رسميا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ