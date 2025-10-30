قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس جهاز حماية المنافسة يعقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم

عقد  الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي استضافته القاهرة.

حيث اجتمع الدكتور ممتاز مع كل من البروفيسور أحمد دخينيسة - رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خديجة نغاسونغوا - رئيس جهاز حماية المنافسة التنزاني، ديفيد كيمي - رئيس جهاز حماية المنافسة الكيني ، فيسيا بورانجا، رئيس المجلس الوطني للمنافسة للتشاد، يونيس فيري - المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة وحماية المستهلك بزامبيا، مينانو نكون - الأمين العام لمفوضية المنافسة في كوت ديفوار، فيبين ناوجاه - المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة في موريشيوس، نداليكوكولي فيتاليس مواشيميكا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة في ناميبيا، وفريدريك أوماتسيين - رئيس العمليات بالمفوضية الفيدرالية للمنافسة بنيجريا.


وفي ضوء هذه الاجتماعات الثنائية تم بحث أوجه التعاون المشترك، والوقوف على آخر المستجدات بشأن سياسات المنافسة والإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والتباحث بشأن الاحتياجات التدريبية الخاصة بالفرق الفنية للعاملين بأجهزة المنافسة الأفريقية، والفرص التدريبية التي يمكن أن يقدمها جهاز حماية المنافسة المصري لبناء قدرات وتبادل الخبرات.


وخلال تلك الاجتماعات تم الاتفاق على بلورة ما تم الاتفاق عليه من أوجه للتعاون المشترك في مذكرات تفاهم توقع من الجانبين في أقرب وقت ممكن حتى تدخل حيز النفاذ.


ومن جانبه أعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالالتقاء بالأشقاء من الدول الأفريقية الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في بلدهم الثاني مصر، وأن الاجتماعات الثنائية أسفرت عن تعزيز فرص التعاون المستقبلي مع النظراء وتعميق العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

 كما أكد حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة المصرية في التوسع في التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بالقارة الأفريقية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها من أجل بناء القدرات المؤسسية والبشرية لتلك الأجهزة بما يضمن فاعليتها فى التصدي للممارسات الاحتكارية المحلية والعابرة للحدود وينعكس إيجابًا على نمو اقتصاديات الدول الأفريقية ويحقق آمال مواطنيها.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخبار مصر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الدكتور محمود ممتاز أجهزة المنافسة الأفريقية الدول الأفريقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

