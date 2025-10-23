جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذ شركة على كامل أسهم سميدث للأسمنت

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقتها على ملف الإخطار رقم (43) لسنة 2025، المقدم من شركة "باسيفيك أفينيو كابيتال بارتنرز للإدارة" بشأن الاستحواذ على 3,625 سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم شركة "إف إل سميدث للأسمنت إيه/إس"، وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة "كورسيكا باير إيه بي إس"، بما يمنحها حق التحكم الفردي في الشركة المستهدفة.

وأوضح الجهاز أن ملف الإخطار ورد إليه كاملاً بتاريخ 22 سبتمبر 2025، وتمت دراسته وفقاً لأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، للتأكد من توافق العملية مع القواعد المنظمة للتركزات الاقتصادية وعدم الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة في السوق.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن موافقته تأتي في إطار التزامه بمراجعة جميع عمليات الدمج والاستحواذ التي قد تؤثر على هيكل المنافسة داخل السوق المصري، وضمان أن تسهم تلك العمليات في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات دون الإضرار بالمنافسة أو المستهلك.

ويواصل الجهاز من خلال آلية فحص التركزات الاقتصادية جهوده في دعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتوازن، وتشجيع الكيانات الاقتصادية على الالتزام الكامل بأحكام القانون بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.