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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة في التاريخ.. اليابان تبتكر روبوت يفكر مثل البشر

قطع من الروبوت
قطع من الروبوت

كشف تقرير حديث أن باحثين يابانيين تمكنوا من تصميم روبوت بخلايا عصبية تشبه الموجودة في دماغ الإنسان نمت في المختبر لتعليمه "التفكير مثلنا".


ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان التجارب التي أُجريت بجامعة طوكيو قد شملت وضع مركبة روبوتية مدمجة على عجلات صغيرة بما يكفي لتناسب راحة اليد في متاهة بسيطة، ثم جرى توصيل الروبوت بشبكة من الخلايا العصبية الدماغية التي نمت من الخلايا الحية. 

وعندما حُفَزت هذه الخلايا العصبية الصناعية كهربائيا نجحت الآلة في الوصول لهدفها الذي كان "صندوقا دائريا أسود". وأنه كلما انحرف الروبوت في الاتجاه الخاطئ أو واجه طريقا خاطئا كانت العصبونات بمزرعة الخلية تتشوش بدفعة كهربائية لإعادتها للمسار الصحيح.


ويرى الباحثون أن التجارب الجديدة المفصلة بالورقة البحثية التي نُشرت برسائل الفيزياء التطبيقية، تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في خضم محاولات تعليم الذكاء للروبوتات. 

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها "تعليم" الذكاء لروبوت آلي باستخدام خلايا عصبية مزروعة في المختبر من الخلايا الحية.


وفي توضيح أكبر للأمر، يقول معدو الورقة البحثية "طورنا نظام الحلقة المغلقة لتوليد إشارة متماسكة من شبكة عصبية حية نشطة تلقائيا، ثم جسدّنا الشبكة باستخدام روبوت مركبة متنقلة. 

وعندما اصطدم الروبوت بالعوائق أو عندما لم يكن هدفه في نطاق 90 درجة أمامه طُبّق تحفيز كهربائي من قطب كهربائي على الشبكة. ويمكن للروبوت أن يصل إلى هدفه بنجاح في أربعة مجالات مختلفة"؛ إذ عملت الخلايا العصبية الصناعية التي نمت من الخلايا الحية بمثابة "المستودع المادي" للروبوت لاتخاذ القرارات.

 كما جرت خلال التجربة تغذية الروبوت بإشارات التوازن الداخلي لإخباره بفعالية أن كل شيء على وشك التخطيط، وأنه يحرز تقدما نحو الهدف.


وحسب الباحثين، فإن قدرات حل المهام الذكية يمكن إنتاجها عن طريق "حواسيب الخزان الفيزيائي" التي هي عبارة عن جسم مادي يقوم بإجراء عمليات حسابية بناء على إشارات الدماغ.


من جانبه، قال معد الدراسة الأستاذ هيروكازو تاكاهاشي المشارك في المعلوماتية الميكانيكية بجامعة طوكيو "ألهمتني تجاربنا على افتراض أن الذكاء في النظام الحي ينشأ من آلية تستخرج ناتجا متماسكا من حالة غير منظمة، أو حالة فوضوية. ويمكن أن يساهم التقدم في حوسبة المكامن الفيزيائية في إنشاء آلات ذكاء صناعي تفكر مثلنا".


بدوره، يعتقد فريق الدراسة أن استخدام حوسبة الخزان الفيزيائي في هذا السياق سيساهم في فهم أفضل لآليات الدماغ وقد يؤدي إلى تطوير جهاز كمبيوتر عصبي يمكن أن يحاكي البنى العصبية البيولوجية الموجودة في الجهاز العصبي البشري.

روبوت الانسان دماغ باحثين التفكير

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