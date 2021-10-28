اليمن .. طريقة عمل مندي الدجاج

مندي الدجاج من الأطباق اليمينية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل مندي الدجاج في المنزل…

مقادير مندي الدجاج



كيلو أرز بسمتي

2 دجاجة مقطعة 4

2 بصلة صغيرة مفرومة

ربع كوب زيت

4 لومي

10 حبات قرنفل

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة بهارات مندي

ملعقة صغيرة كركم

قرن فلفل حار

نصف كوب زبيب

ملح – فلفل

لوز وصنوبر مقلي للوجه

قطعة فحم

تتبيلة الدجاج

ملعقة صغيرة بهارات مندي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت

ملح – فلفل

حبة بصل شرائح

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة زبادي



طريقة تحضير مندي الدجاج



- في طاسة على النار، يوضع البصل الشرائح مع الزيت وتضاف إليه التوابل من قرفنل ولومي وحبهان مطحون وبهارات مندي وكركم وملح وفلفل

- يضاف إليها الزبيب والفلفل الحار

- يضاف الأرز البسمتي ويغطى بالماء ويترك ليغلي

- بعد أن يغلي يغطى بورق فويل

- لتتبيل الدجاج يخلط الزبادي مع عصير الليمون وزيت وملح وفلفل وجوزة الطيب وبهارات مندي وكركم وحبهان مطحون وجوزة الطيب ويضاف إليها البص المفروم

- تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة وتوضع على الفويل فوق الأرز ويغطى بورق فويل

- بعد أن ينضج الدجاج يرفع الفويل ويدخل فرنا ساخنا حتى يتغير لونه

- يقدم ساخنا مع الأرز​