اليمن .. طريقة عمل مندي الدجاج

مندي الدجاج من الأطباق اليمينية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل مندي الدجاج في المنزل…
مقادير مندي الدجاج
كيلو أرز بسمتي
2 دجاجة مقطعة 4
2 بصلة صغيرة مفرومة
ربع كوب زيت
4 لومي
10 حبات قرنفل
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة كبيرة بهارات مندي
ملعقة صغيرة كركم
قرن فلفل حار
نصف كوب زبيب
ملح – فلفل
لوز وصنوبر مقلي للوجه
قطعة فحم
تتبيلة الدجاج
ملعقة صغيرة بهارات مندي
ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت
ملح – فلفل
حبة بصل شرائح
رشة جوزة الطيب
ملعقة كبيرة زبادي
طريقة تحضير مندي الدجاج
- في طاسة على النار، يوضع البصل الشرائح مع الزيت وتضاف إليه التوابل من قرفنل ولومي وحبهان مطحون وبهارات مندي وكركم وملح وفلفل
- يضاف إليها الزبيب والفلفل الحار
- يضاف الأرز البسمتي ويغطى بالماء ويترك ليغلي
- بعد أن يغلي يغطى بورق فويل
- لتتبيل الدجاج يخلط الزبادي مع عصير الليمون وزيت وملح وفلفل وجوزة الطيب وبهارات مندي وكركم وحبهان مطحون وجوزة الطيب ويضاف إليها البص المفروم
- تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة وتوضع على الفويل فوق الأرز ويغطى بورق فويل
- بعد أن ينضج الدجاج يرفع الفويل ويدخل فرنا ساخنا حتى يتغير لونه
- يقدم ساخنا مع الأرز