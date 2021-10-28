روجينا لـ أشرف زكي: عاكست بنات قبل كدا.. ويرد: مش فاكر



وجهت الفنانة روجينا حديثها إلى الفنان أمير كرارة، قائلة:" ساعات في البرامج بعرف حاجات عن أشرف مكنتش اعرفها قبل كدا"، متابعة:" أنا عايزة أعرف هو عاكس بنات قبل كدا في المدرسة".

وعلق "أشرف زكي" على حديثها خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة"، قائلا:" أنا مش فاكر بس المدرسة كانت ولاد بس ومفيش جمينا مدارس بنات".

وتحدثت روجينا عن فترة دراستها، مؤكدة على أنها لم تكن مجتهدة مثل زوجها، قائلة: "عمرى ما طلعت من الأوائل".

وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما كشفا عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".



