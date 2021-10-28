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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة أشرف زكي لمعرفة منزل روجينا وإقناعها بحبه ..فيديو

روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي


كشفت الفنانة روجينا تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة:" أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

 

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" عجبني في روجينا أنها بنت مؤدبة..وأول ما شوفتها حسيت أن فيها كل مواصفات البنت اللي بحلم بيها"، متابعا:" قولت لصديقي وقتها أنا هتجوز البنت دي وقد كان".

 

وروى "أشرف زكي" تفاصيل الخطة التي وضعها لمعرفة منزل زوجته، موضحا: "أنا مكنتش أعرف بيتها وعرضت على زميلة لنا أن تقوم بمساعدتي"، متابعا: "بالفعل نسمة ساعدتني في أني أشوفها".

 

وعلقت روجينا على حديثه:" أنا كنت عارفة شكله لأنه المعيد بتاعي..ولما شوفته واقف عند بيتي اتصدمت".
 

 

روجينا اشرف زكي برنامج سهرانين أمير كرارة اخبار التوك شو

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