خطة أشرف زكي لمعرفة منزل روجينا وإقناعها بحبه ..فيديو



كشفت الفنانة روجينا تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة:" أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" عجبني في روجينا أنها بنت مؤدبة..وأول ما شوفتها حسيت أن فيها كل مواصفات البنت اللي بحلم بيها"، متابعا:" قولت لصديقي وقتها أنا هتجوز البنت دي وقد كان".

وروى "أشرف زكي" تفاصيل الخطة التي وضعها لمعرفة منزل زوجته، موضحا: "أنا مكنتش أعرف بيتها وعرضت على زميلة لنا أن تقوم بمساعدتي"، متابعا: "بالفعل نسمة ساعدتني في أني أشوفها".

وعلقت روجينا على حديثه:" أنا كنت عارفة شكله لأنه المعيد بتاعي..ولما شوفته واقف عند بيتي اتصدمت".

