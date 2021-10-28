رمى الدبلة.. تفاصيل خناقة أشرف زكي وروجينا.. فيديو

روت الفنانة روجينا تفاصيل "أول خناقة" بينها وبين أشرف زكي، موضحة:" أول خناقة كانت في الخطوبة..وأشرف لما بيتخانق بيحول وبيتخانق باللغة العربية".

وأضافت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة:" الخطوبة كانت على الضيق، وأشرف عزك كل المطربين أصحابه..فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر"، متابعة:" منت فرحانة وكل شوية أقوم أرقص وهو يزعق".

وتابعت: "أشرف اتخانق معايا بسبب الرقص وقالي أنت لا تصلحي ولا تستطيعين تحمل المسؤولية، مسترسلة:" تاني يوم بعد الخطوبة جه ورمى الدبلة".



وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما كشفا عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".