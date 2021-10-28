شاشة ذكية تمكن الشخص من الشعور بملمس المنسوجات قبل شرائها

يعمل عدد من العلماء على تطوير شاشة ذكية قد تمكن المستهلكين من الشعور بملمس المنسوجات والأشياء المادية قبل شرائها عبر الإنترنت.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الابتكار الجديد يستخدم علم الفيزياء المتعدد، والذي يشير إلى عمليات المحاكاة التي تتضمن نماذج فيزيائية متعددة أو عدة ظواهر فيزيائية متزامنة.



كما أن الابتكار يعتمد على الملمس النانوي والطاقة السطحية في شاشة اللمس، مما يسمح للتكنولوجيا باقتراح مواد ذات صلة بعنصر ما مثل نعومة الأريكة أو طريقة خياطة سترة معينة.



وما زال العلماء المنتمون لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس إيه أند إم يعملون على هذا الابتكار الذي قالوا إنه يمكن أن يسمح للناس بالفعل بالشعور بملمس المنسوجات والأزرار والأحذية والأثاث قبل شرائهم.



وقالت سينثيا هيبويل، التي تشارك في هذا الابتكار: «نحن نبحث في تأثيرات الترطيب الكهربائي (القوى الناتجة عن المجال الكهربائي المطبق)، والتأثيرات الكهروستاتيكية، والتغيرات في خصائص الإصبع، وخصائص المواد وهندسة سطح الجهاز، وميكانيكا التلامس، وحركة السوائل، وغيرها من الأشياء الدقيقة حتى نتمكن من تصميم جهاز عالي الأداء موثوق به.



ورغم أن الابتكار ما زال في مراحله الأولى، تتوقع هيبويل أن يتم الاعتماد على الشاشة الجديدة من قبل المستهلكين خلال السنوات القليلة المقبلة.