أخبار العالم| إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن.. وكوريا الشمالية تحذر أمريكا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

غير مقبولة بتاتاً.. تعليق قنوات ام بي سي على تصريحات جورج قرداحي

اصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة "mbc"، وليد آل إبراهيم، بيانا شجب فيه التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما ساقه من اتهامات استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات.

إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة اليمينة، عاصفة انتقادات واسعة من دول الخليج، وعدة دول ومنظمات دولية.

بعد تصريحات قرداحي..إجراء سعودي جديد من قنوات إم بي سي بشأن لبنان

أفادت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن مصادرها عن توجه إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، في أعقاب التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة العربية السعودية والإمارات.

السعودية تصنف جمعية في لبنان كيانا إرهابيا.. تفاصيل

صنفت المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء، جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان كياناً إرهابياً.

قصف بالصواريخ.. اقتراح جنوني للسيطرة علي ثوران بركان لا بالما

مع استمرار ثوران بركان كومبر فيخا في جزيرة لا بالما الإسبانية يومه الـ 38 علي التوالي، أثار سياسي من جزيرة مجاورة فكرة قصفه بالصواريخ لتحويل مسار تدفقات الحمم البركانية

عاصفة شديدة تضرب أمريكا.. وانقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، الأربعاء، عن هبوب عاصفة شديدة علي شمال شرق أمريكا، أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف منزل.

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

اجتاحت فيضانات عنيفة شوارع جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية، مما أجبر هيئات الانقاذ والمسؤولين على إصدار تحذيرات للمواطنين بالبقاء في المنزل بسبب الطقس السيئ، الذي اجتاح أيضًا مدينة كالابريا في جنوب غرب إيطاليا.

بينهم قطر وأمريكا.. البرهان يعفي 6 سفراء لـ السودان من مناصبهم

أفاد التلفزيون السوداني الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى 6 سفراء لدولة السودان من مناصبهم.

كوريا الشمالية تحذر أمريكا من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من محاولات نشر "قدرات نووية استراتيجية" في شبه الجزيرة الكورية.

روسيا تعرب عن قلقها لاستمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن موسكو "تتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن غارات جوية إسرائيلية متواصلة غير مشروعة على سوريا".

شاهد.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق في كندا

أعلن خفر السواحل الكندي أن سفينة الحاويات "زيم كينجستون" التي اندلع فيها حريق قبالة سواحل البلاد السبت الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، فقدت أكثر من 100 حاوية بسبب العاصفة.