عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن.. وكوريا الشمالية تحذر أمريكا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

غير مقبولة بتاتاً.. تعليق قنوات ام بي سي على تصريحات جورج قرداحي

اصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة "mbc"، وليد آل إبراهيم، بيانا شجب فيه التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما ساقه من اتهامات استهدفت المملكة العربية السعودية  والإمارات.

إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن
أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة اليمينة، عاصفة انتقادات واسعة من دول الخليج، وعدة دول ومنظمات دولية.

بعد تصريحات قرداحي..إجراء سعودي جديد من قنوات إم بي سي بشأن لبنان

أفادت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن مصادرها  عن توجه إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، في أعقاب التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة العربية السعودية  والإمارات.
السعودية تصنف جمعية في لبنان كيانا إرهابيا.. تفاصيل

صنفت المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء، جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان كياناً إرهابياً.

قصف بالصواريخ.. اقتراح جنوني للسيطرة علي ثوران بركان لا بالما

مع استمرار ثوران بركان كومبر فيخا في جزيرة لا بالما الإسبانية يومه الـ 38 علي التوالي، أثار سياسي من جزيرة مجاورة فكرة قصفه بالصواريخ لتحويل مسار تدفقات الحمم البركانية

شاهد.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق في كندا

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

عاصفة شديدة تضرب أمريكا.. وانقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، الأربعاء، عن هبوب عاصفة شديدة علي شمال شرق أمريكا، أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف منزل.
ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو  

اجتاحت فيضانات عنيفة شوارع جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية، مما أجبر هيئات الانقاذ والمسؤولين على إصدار تحذيرات للمواطنين بالبقاء في المنزل بسبب الطقس السيئ، الذي اجتاح أيضًا مدينة كالابريا في جنوب غرب إيطاليا.

بينهم قطر وأمريكا.. البرهان يعفي 6 سفراء لـ السودان من مناصبهم

أفاد التلفزيون السوداني الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى 6 سفراء لدولة السودان من مناصبهم.

كوريا الشمالية تحذر أمريكا من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية
حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من محاولات نشر "قدرات نووية استراتيجية" في شبه الجزيرة الكورية.

روسيا تعرب عن قلقها لاستمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن موسكو "تتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن غارات جوية إسرائيلية متواصلة غير مشروعة على سوريا".

شاهد.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق في كندا
أعلن خفر السواحل الكندي أن سفينة الحاويات "زيم كينجستون" التي اندلع فيها حريق قبالة سواحل البلاد السبت الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، فقدت أكثر من 100 حاوية بسبب العاصفة.

 

 

أمريكا كوريا الشمالية لبنان السعودية الامارات المملكة العربية السعودية قطاع الكهرباء السودان موسكو عبد الفتاح البرهان

موضوعات متعلقة

إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن

بينهم قطر وأمريكا.. البرهان يعفي 6 سفراء لـ السودان من مناصبهم

ترشيحاتنا

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

عقب الإقالة.. كشف حساب كومان مع برشلونة

تحديد ما يخص الفدان الواحد.. 10% مصروفات إدارية بقانون الري الجديد

أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ