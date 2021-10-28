عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة يكشف أسباب اعتزاله التحكيم مبكرا.. فيديو

جهاد جريشة
جهاد جريشة

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل، عن أسباب اتخاذه قرار الاعتزال رغم كونه في لياقة بدنية تسمح له بالاستمرار.

وقال جريشة، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"سألت نفسي ماذا سأضيف لمسيرتي إذا استمريت في الموسم المقبل محليًا ".

وأضاف:" رأيت أن البطولة المحلية ستأخذ مني لأنها لم تكن طموحي وكنت أجهز للبطولات الكبرى وشرف لي أنني شاركت وخرجت من الدوري المصري ولكن كان هدفي كأس العالم".

وأتم جريشة تصريحاته بقوله:"فكرت في الاعتزال لهذا السبب وفي وقت لياقتي البدنية مناسبة وأنهيت بمباريات جيدة، فقراري عن قناعة وكان هناك طلب من لجنة الحكام أن أستمر ولكنني اعتذرت وأكن لهم كل الاحترام".

جهاد جريشة الدوري المصري كأس العالم النادي الأهلي بطولة افريقيا

ترشيحاتنا

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

عقب الإقالة.. كشف حساب كومان مع برشلونة

تحديد ما يخص الفدان الواحد.. 10% مصروفات إدارية بقانون الري الجديد

أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ