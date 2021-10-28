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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. شرطة أبوظبي تحدد توقيت الاعتراض على المخالفات المرورية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أعلنت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة .

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، قال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إنه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها.

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وأضاف أن هذا يستهدف إتاحة الفرصة لمالك المركبة للاعتراض على المخالفة نهائيًا بعدم صحتها أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير.

وذكر أنه في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية مالم يثبت العكس.

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