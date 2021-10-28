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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

شيكابالا نجم الزمالك
شيكابالا نجم الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير،  على تأييد المحكمة الرياضية، حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتأييد دفع نادي الزمالك مبلغ مليون دولار، غرامة لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي نظير انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: في حاجه غريبة، سبورتينج حصل على حكم نهائي من نادي الزمالك، بسبب عدم سداد الغرامات الموقعة عليه، وأنه كان يتم خصم القيمة المادية من مستحقات محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، يعني دفعها أصلا من جيبه.

وواصل:" شيكابالا كان عقده وصل ألف جنيه، ورغم ذلك لم يحصل النادي البرتغالي على قيمة الغرامة، وكلّف الزمالك ذلك الأمر غرامة تأخير إضافية، وهذه الأزمات كانت في عهد المجلس المنتخب المستقر.

واختتم:" ضمن أزمات المجلس السابق أيضًا، الغرامة الأخيرة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، حيث يفيد بتأييد تغريمه مليون يورو لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي في قضية محمد إبراهيم، والتي تعود إلى عام 2014 ـ 2015.
 

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وعلى جانب أخر ، أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المراسلات مع اتحاد الكرة بشأن عقوبة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يتمنى التصعيد وحل الأزمة سريعًا.

وقال المندوه ": "نادي الزمالك ما زال في مراسلات مع اتحاد الكرة لمعرفة كيفية حل أزمة محمود شيكابالا".

وأضاف: "نتمنى ألا يكون هناك تصعيد من أي جهة، وأن يتم حل الأمر بالطرق الطبيعية والمنطقية، ولكن لا نرى حتى الآن أي رد فعل من اتحاد الكرة".

وأردف: "القرار الصادر ضد شيكابالا غير منطقي ولا يمت للوائح بصلة، خاطبنا الهيئة القضائية المسؤولة وهي مركز التسوية والتحكيم وحكمت بإيقاف العقوبة، ولكن هناك تجاهل في التنفيذ، ما سببه؟".

وتابع: "رئيس اتحاد الكرة قال في تصريحات تلفزيونية أن شيكابالا لم يسبه، ماذا فعل إذن ليستحق هذه العقوبة الشديدة جدًا التي من ممكن أن تنهي مسيرته الكروية؟".

وأتم: "نتمنى استمرار النظام في بطولة الدوري بهذا الشكل، ونشكر رابطة الأندية على عملها".

 

احمد شوبير شيكابالا نادي الزمالك سبورتينج لشبونة البرتغالي عقوبة شيكابالا

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