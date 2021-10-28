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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 53 حالة وفاة بكورونا.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة.. رسميا برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض ابرزها فى التقرير التالى 

اتحاد الكرة يتجاهلنا .. الزمالك: نتمنى حل أزمة شيكابالا سريعا.. لا نريد التصعيد.. فيديو


أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المراسلات مع اتحاد الكرة بشأن عقوبة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يتمنى التصعيد وحل الأزمة سريعًا.
 


صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن توجه إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
 

الصحة: تسجيل 907 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 53 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276358 حتى اليوم.
 

كنزي وائل تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الأتوبيس .. فيديو
كشفت كنزي وائل، الفتاة التي تعرضت للتحرش في الأتوبيس، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: "كنت خارجة من تمرين ألعاب قوى وركبت أتوبيس نقل عام عشان أروح بيتي .. فكان فيه واحد قاعد في الكرسي اللي ورايا وبيعمل حركات غريبة ومش مظبوطة".
 

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة
تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق نشب بعدد من المحال التجارية بمنطقة الكيت كات خلف وزارة الثقافة. 

صنع فتحة سرية في البروفة.. سقوط صاحب محل يتلصص على السيدات بالعمرانية
كشفت فتاة حيلة لجأ اليها صاحب محل ملابس حريمي للتلصص على الفتيات والسيدات في غرفة القياس حيث قام بصنع فتحة سرية من غرفة اخرى تطل على "البروفة" ، ونجحت أجهزة الامن بالجيزة في ضبطه. 
 

إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن
أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة اليمينة، عاصفة انتقادات واسعة من دول الخليج، وعدة دول ومنظمات دولية.

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد
دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الطفل المعجزة أحمد تامر حافظ القرآن الكريم، قائلا «ربنا يحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر.. و يكملك بخير أنت وأسرتك».

 

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للأسر المصرية .. فيديو
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للإعلامي شريف عامر على تنوع الأخبار والموضوعات التي يتناولها في برنامجه، ومناقشته للقضايا الهامة مع المسئولين على الهواء، بالإضافة إلى النماذج الإيجابية التي يستضيفها في برنامجه .. ربنا يبارك فيك".

رسميا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان
أعلن نادي برشلونة الإسباني،  اليوم، إقالة الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الليجا.
 

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