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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حافظ القرآن الكريم

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

مداخلة الرئيس السيسي
مداخلة الرئيس السيسي مع الإعلامي شريف عامر

دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الطفل المعجزة أحمد تامر حافظ القرآن الكريم، قائلا «ربنا يحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر.. و يكملك بخير أنت وأسرتك».

وهنأ «الرئيس السيسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBCمصر» الطفل أحمد على حفظه القرآن الكريم، متابعا: «أحمد نموذج جميل ومشرف».

وقال الرئيس السيسي، :«حبيت أعمل مداخلة عشان كل اللي بيسمعنا دلوقت يعرف أهمية اللغة العربية، وأطالب كل أسرة بالانتباه إلى ملكات أبنائهم وتنميتها ودعمها».

تقدم الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للطفل أحمد المعجزة، قائلا «أنا زي جدك يا أحمد،  وأقول  لك حفظ القرآن الكريم جميل أن الحفظ جميل وأنت حامل لكتاب الله».

ووجه الرئيس السيسي حديثه للطفل أحمد : «أنا ادعوك لقراءة القرآن الكريم وتلاوته أمامنا في أول افتتاح قادم»، متابعا : «أنا بستأذن الوالد في أن أحمد يكون الشيخ بتاعنا في أول افتتاح».

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