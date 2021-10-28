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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي للطفل المعجزة : ستكون شيخنا في أول افتتاح للمشروعات |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرضت فضائية "سكاي نيوز" حوار الرئيس السيسي مع الطفل المعجزة أحمد تامر، الذي حفظ القرآن الكريم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفل أحمد تامر "الطفل المعجزة": "ربنا يحميك من كل شر وسوء"، مُكملاً "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وتهنئ والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ إيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

ووجّه الرئيس السيسي حديثه للطفل أحمد تامر: "أدعوك في أول افتتاح أن تقرأ ما تيسر من القرآن"، وتابع الرئيس، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: “بنستأذن من الوالد وأسرتك تكون فى أول افتتاح تكون شيخاً تقرأ لنا ما تيسر من القرآن الكريم”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى حديثه للطفل المعجزة أحمد تامر، قائلاً: هناك نقطتان مهمتان يا أحمد، احفظ بس افهم، مش الفهم أولى من الحفظ ولكن الحفظ لوحده من غير الفهم مش كفاية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الطفل حفظ القرآن اللغة العربية الطفل المعجزة أحمد تامر

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