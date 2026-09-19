قرار قضائي ضد صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

جدد قاضي المعارضات حبس، صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها 15 يوما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة عبر صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.