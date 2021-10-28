عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 907 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 53 حالة وفاة

صدى البلد

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 276358 وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تسجيل 907 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 53 حالة وفاة
—————————————
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276358 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 907 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 327286 من ضمنهم 276358 حالة تم شفاؤها، و  18428 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزيرة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: استقبلنا 250 ألف جرعة من «أسترازينيكا» بمطار القاهرة.. اليوم

عوض تاج الدين : قريبا تطعيمات كورونا للمرضعات والحوامل والأطفال

تاج الدين: تركيب أكبر تنك أكسجين في مصر بصدر العباسية

عوض تاج الدين: لا تعارض بين لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية

مستشار الرئيس: الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات للمواطنين

مستشار الرئيس: 85% من إصابات كورونا بسيطة وتعالج خارج المستشفيات

جيهان العسال تكشف تفاصيل مؤتمر الأمراض الصدرية

عوض تاج الدين : تجربة مصر في مكافحة كورونا رائدة

ترشيحاتنا

تبدأ من 257 ألف جنيه.. مواصفات بايك X3 موديل 2022

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لم بستحق الطرد المباشر

إبراهيم سعيد: لا توجد عداوة بيني وبين حسين الشحات

زمزمية ابن أخته اتكسرت.. خال تلميذ يقتحم مدرسة ابتدائية في المنيا بسلاح ناري

محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» بأداء الفريق

صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ