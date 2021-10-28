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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

ارشيفية
ارشيفية

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق نشب بعدد من المحال التجارية بمنطقة الكيت كات خلف وزارة الثقافة. 

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب خلف وزارة الثقافة، بمنطقة الكيت كات، بجوار محكمة الأسرة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في المحلات بين البلوكات، وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.

وفصلت الاجهزة المختصة الكهرباء والغاز عن المنطقة لمنع وقوع كارثة. 

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