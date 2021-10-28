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رئيس التحرير
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حوادث

بسهرة حمراء.. شيطانة الجيزة تستدرج راغبي المتعة لـ سرقتهم

صدى البلد

تباشر النيابة في الجيزة، التحقيقات مع فتاة وشابين كونا عصابة لاستدراج راغبي المتعة الحرام بإقناعهم بإقامة سهرة وهمية ثم سرقة متعلقاتهم وهواتفهم وأموالهم بمنطقة بولاق الدكرور.

فتاة لعوب.. حيلة عصابه بولاق الدكرور

وضعت عصابة بولاق الدكرور، حيلة لاستدراج ضحاياه، حيث تبحث الفتاة عن الرجال راغبي المتعة الحرام، وتبدأ في التنسيق لإقامة سهرة حمراء وعلاقة جنسية غير شرعية، وبمجرد التقابل يظهر شركاء الفتاة الشابين ويقوما بتهديد الضحية بواسطة سلاح أبيض وسرقة أموالهم وهواتفهم.

بلاغ شابين يكشف حقيقة عصابة بولاق الدكرور

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشف الملابسات والتفاصيل الكاملة لجريمة عصابة الثلاثة شياطين بمنطقة بولاق الدكرور.

حيث أبلغ شابين عن فتاة وبرفقتها شابين لقيامهما بسرقة متعلقاتهم وهواتفهم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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وكشف الشابين عن مواصفات الفتاة والشابين، وقيامها باستدراج الضحايا لإقامة سهرة حمراء معهم "علاقة جنسية غير شرعية" وبمجرد الاتفاق والتقابل، قاما شريكا الفتاة بتهديدهم مستخدمين أسلحة بيضاء وسرقوا متعلقاتهم وأموالهم.

التحريات: الفتاة تستدرج الضحايا بـ حيلة سهرة حمراء

وشرحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، قيام الفتاة باستدراج المجني عليهما بعدما أوهمت الشابين بإقامة سهرة حمراء وعلاقة جنسية غير شرعية معها، واتفقت معهم على التفاصيل استعدادا للتقابل وإقامة العلاقة سويا.

وتبين من التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أنه بمجرد تقابل الفتاة مع الشابين واستعدادهم لقضاء سهراتهم الحمراء، حضر شركائها في الجريمة وهددوا الشابين مستخدمين أسلحة بيضاء وقاموا بالاستيلاء على أموالهم وهواتفهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

صاحب محل ملابس يتجسس على السيدات في العمرانية

وفي سياق متصل، تلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

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علي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ، بالفحص والتحري بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة القياس حيث انتظر دخول الفتاة الى البروفة ودخل إلى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها أثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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