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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيبص عليهم من فتحة سرية ويصورهم.. حكاية صاحب محل الملابس الحريمي بالجيزة

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في بلاغ طالبتين ضد مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية، لقيامه بالتجسس عليهن وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس.

 

الحيلة الشيطانية التي لجأ إليها مالك محل ملابس العمرانية، لمشاهدة والتجسس على السيدات في غرفة تغير الملابس، كشفتها فتاة حين تواجدها داخل المحل لشراء الملابس وقيامها بالتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فشعرت بأن هناك من يتجسس عليها.

 

وخرجت الفتاة مسرعة من غرفة الملابس تسأل مالك المحل عن أفعاله الخارجة، ورد عليها بالنفي، فقامت بإبلاغ شرطة النجدة على الفور بقيام مالك محل الملابس بالتجسس عليها داخل غرفة تغيير الملابس.

بلاغ من فتاة: صاحب محل ملابس يتجسس على السيدات

تلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

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علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة القياس حيث انتظر دخول الفتاة الى البروفة ودخل الى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها اثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

صور سيدات على هاتف مالك المحل

بفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهم بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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