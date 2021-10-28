سفير كوريا الجنوبية في حوار لـ صدى البلد: الكشري له مكانة خاصة بقلبي.. 800 مليون دولار حجم استثماراتنا بالقاهرة.. مصر ثالث أكبر شريك تجاري لنا في أفريقيا.. شركات كورية تشارك بمشروع محطة الطاقة النووية

سفير كوريا في حوار لـ صدى البلد:

مصر القاعدة الرئيسية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية

الحكومة الكورية اختارت مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية تزيل الحواجز وتحفز الاستثمار

مصر وجهتنا الاستثمارية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط

كوريا قدمت 115 مليون دولار عام 2016 لدعم تحديث نظام إشارات السكك الحديدية

الطاقة هي أحد القطاعات ذات الأولوية لدينا للتعاون الإنمائي

تعاون مصر كوري مستمر مع مجموعة من الشركات النووية الكورية

أؤمن بشدة بالثقافة المصرية

أمارس بعض الأغاني الشعبية المصرية

أحب جميع أنواع الطعام المصري



علاقات تاريخية وجذور قوية تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية فـ على الرغم من البُعد الجغرافي تظل دائمًا مصر فى ذاكرة الكوريين، حيث تجمع الشعبين علاقات صداقة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تمتد العلاقات المصرية الكورية إلى عام 1948 حين اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية.

استطاعت مصر وكوريا تحقيق النهضة فى كافة المجالات، حيث نجحت كوريا فى مجال الصناعة وحققت نهضة تعليمية متميزة أوصلت كوريا إلى المرتبة رقم 13 بين الاقتصاديات القوية في العالم ومصر بدورها تحاول الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التعليم واستيراد احتياجاتها من المركبات والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية التي حققت منافسة قوية.

وللحديث عن مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، أجري موقع صدى البلد حوارًا خاصًا مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الحديث عن التبادل التجاري بين البلدين، وأيضًا العلاقات السياسية والثقافية.

إلى نص الحوار:



كيف تقيم العلاقات المصرية الكورية؟

تتمتع كوريا ومصر دائمًا بعلاقات ثنائية متميزة على جميع الجبهات. بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والثقافية القوية بين البلدين ، فإننا ندرك الأهمية الاستراتيجية لمصر ونعمل على مدى العقود الماضية ، على رفع مستوى التنسيق والتعاون لدينا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية. كان هذا واضحًا تمامًا في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى كوريا في عام 2016 وإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتابعت تبادلات رسمية رفيعة المستوى متتالية ، وآخرها زيارة وزير الدفاع الوطني الكوري ورئيس مجلس الأمة الكوري إلى مصر في أغسطس وأكتوبر 2021 على التوالي.. علاوة على ذلك ، نعمل حاليًا على صياغة إستراتيجية الشراكة القطرية الخاصة بنا للسنوات الخمس القادمة. يأتي ذلك في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة الكورية مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) وشريك إنمائي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2021-2025) ؛ مما يسمح بتأمين المزيد من التمويل لمشاريع التعاون التي تحقق مصالحنا المشتركة. وبالتالي ، أعتقد أن العلاقات بين كوريا ومصر تعكس نموذجًا جيدًا للشراكة الناجحة ، والتي أتوقع أن تشهد المزيد من التطورات في السنوات المقبلة.

- كيف تقيمون الوضع في أفغانستان خاصة بعد أن قامت كوريا بإجلاء رعاياها؟

أثار تصعيد الوضع في أفغانستان قلقا عالميا. إننا نشاطر المجتمع الدولي تطلعه إلى تحقيق سلام دائم في أفغانستان. على مدى السنوات العشرين الماضية ، كانت الحكومة الكورية جزءًا من المساعي الدولية لإحلال السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان. وكعضو مسؤول على الساحة العالمية ، تشارك كوريا الآن بنشاط في المناقشات مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة (UN) ، على أمل إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد.

• ما هو حجم الاستثمارات الكورية في مصر؟

تعتبر كوريا مصر وجهتها الاستثمارية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. بالاستفادة من إمكانات مصر واقتصادها السليم ، ترى العديد من الشركات الكورية أن مصر هي القاعدة التي يمكنها من خلالها الوصول إلى الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وخارجها.

بلغ حجم الاستثمارات الكورية في مصر 800 مليون دولار عام 2020 مع أكثر من 170 شركة عاملة في مصر. على وجه الخصوص ، استثمرت سامسونج للإلكترونيات في تشغيل المصنع الجديد في بني سويف (30 مليون دولار) ، واستثمرت شركة هيونداي روتيم مؤخرًا أكثر من مليار دولار لتصنيع عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة صناعات السكك الحديدية المصرية (NERIC)

توضح هذه الأمثلة أن الشركات الكورية تساهم كثيرًا في الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.



- كيف تقيمون التعاون التجاري بين البلدين؟

تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في القارة الأفريقية ، ومع ذلك فإن حجم التجارة أقل بكثير من إمكانات البلدين. ألقى تفشي وباء كورونا بظلاله على التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 1.56 مليار دولار في عام 2020. ومع ذلك ، هناك علامات على انتعاش حيث أظهرت أرقام التجارة الثنائية في النصف الأول من عام 2021 زيادة 32.2 في المائة بقيمة 1.051 مليار دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

نحن نعمل مع أصدقائنا في الحكومة المصرية لاستكشاف سبل تعزيز تعاوننا التجاري. وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، عقد وزير التجارة الكوري اجتماعا افتراضيا مع نظيره المصري الوزيرة نيفين جامع ، لبحث إمكانيات اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية. لن تزيل الاتفاقية الحواجز في وجه تعزيز التجارة فحسب ، بل ستعمل أيضًا على مجالات التعاون المحتملة نحو التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار في كلا الجانبين. نأمل في تسريع وتيرة المناقشات وبدء دراسات الجدوى قريباً لتحقيق هذا التعاون المثمر في المستقبل القريب.

- كوريا الجنوبية دولة رائدة في شبكة النقل وأيضاً في مجال الطاقة.. كيف يتم التعاون بين البلدين في هذا المجال؟

تشارك كوريا بنشاط مع الحكومة المصرية لتبادل خبراتها في تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المترو والسكك الحديدية، من أجل سلامة وراحة الشعب المصري. كجزء من خطة إعادة الهيكلة الوطنية للسكك الحديدية في مصر ، قدمت كوريا 115 مليون دولار في عام 2016 لدعم تحديث نظام إشارات السكك الحديدية على طول 118 كم من خط سكة حديد الأقصر- نجع حمادي ، وتدرس تمويلًا آخر بحوالي 215 مليون دولار لتمديد المشروع على طول أسوان. السد- محور سكة حديد الأقصر.

فيما يتعلق بمشروع المترو ، تعمل شركة Hyundai Rotem الكورية مع الحكومة المصرية على التوريد والتصنيع المحلي لسيارات المترو ، بما في ذلك حوالي 20 قطارًا مكيفًا تم توفيره لخط المترو 1 ، و 6 قطارات لخط المترو 2 ، و تم تمويل 32 قطارًا لخط المترو 3 من خلال الحكومة الكورية بحوالي 243 مليون يورو. هذا العام ، في أبريل ، وقعت شركة هيونداي روتيم مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتوريد أكثر من 800 سيارة مترو لتحديث خطوط مترو القاهرة وإنشاء مصنع في شرق بورسعيد لتصنيع القطارات ، كجزء من قناة السويس الاقتصادية. المنطقة التي يمكن من خلالها تصدير عربات السكك الحديدية المصرية الصنع إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، نعمل على وضع مخطط رئيسي لنظام النقل الذكي في محافظة الإسكندرية بمنحة كورية تبلغ قيمتها حوالي 890 ألف دولار.



في مجال الطاقة، نتابع التطورات التي حققتها الحكومة المصرية في هذا القطاع، لا سيما في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع الربط التي من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. نحن نستكشف المجالات التي يمكن لكوريا من خلالها المساهمة في خطة مصر الطموحة، لا سيما أن الطاقة هي أحد القطاعات ذات الأولوية لدينا للتعاون الإنمائي في استراتيجية الشراكة القطرية المقترحة (CPS).

وفي الوقت نفسه ، هناك تعاون مستمر مع مجموعة من الشركات النووية الكورية بما في ذلك شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP) وشركة كيبكو للهندسة والإنشاءات وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات (دوسان) وشركة مصرية (بتروجت) للمشاركة في مشروع مصر. أول مشروع لمحطة الطاقة النووية بالضبعة. كما تعمل شركة JST الكورية في مجال تكنولوجيا تحويل النفايات الصلبة إلى وقود بديل بدلاً من الفحم لمصانع الأسمنت.

في العام الماضي، أكملت جي إس للإنشاءات والهندسة بناء أكبر مشروع مصفاة في مصر في مسطرد مع شركة المصفاة المصرية ERC. وافتتح الرئيس السيسي المشروع في سبتمبر 2020 ، مما سيخفض واردات مصر من الديزل وغاز البترول المسال إلى النصف تقريبًا.



- ما هي مجالات التعاون المحتملة بين كوريا الجنوبية ومصر في مجال الصحة والطب ، خاصة بعد تنظيم ندوة حول إمكانات السوق الطبية والصيدلانية؟

الصحة والطب من المجالات الواعدة للتعاون الثنائي بين كوريا ومصر. في شهر سبتمبر الماضي عقدنا ندوة للتعريف بإمكانيات السوق الطبي والدوائي المصري للشركات الكورية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما حضر الندوة أكثر من 50 شركة مما يعكس اهتمام الشركات الكورية بالتقدم للسوق الطبي المصري. تم تسليط الضوء على التعاون المحتمل ، لا سيما في مجال مراكز جمع البلازما والتصنيع المشترك للقاحات من خلال شركاء مصريين بما في ذلك VACSERA ؛ توفير الأجهزة الطبية للمستشفيات المصرية في إطار مبادرة الحياة الكريمة. والتعاون في مجال البحوث والتجارب السريرية.



- ما آخر المستجدات على صعيد استئناف الحوار مع كوريا الشمالية ، خاصة وأن الزعيم الكوري الشمالي أكد استعداد بلاده لذلك؟

تبذل الحكومة الكورية جهودا حثيثة لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. لقد عملنا على استئناف الحوار من خلال عقد ثلاث قمم بين الكوريتين والتوسط في قمتين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

من الواضح أن بعض العقبات لا تزال قائمة في وجه المفاوضات ، ومع ذلك ، فإننا سنواصل خطواتنا الثابتة لبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وفي هذا السياق ، أكد رئيسنا مون جيه - إن مرة أخرى في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة الشهر الماضي أن إعلان نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية ضروري لإنهاء الحرب الكورية رسميًا. تظل الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب ، حيث انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة بدلاً من معاهدة سلام.

لذلك ، نعتمد على دور ودعم الأصدقاء من المجتمع الدولي ، بما في ذلك مصر ، التي نعتقد أن لها دورًا محوريًا ليس فقط في ضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولكن أيضًا في دعم عملية السلام البناءة في شبه الجزيرة الكورية. .

- كيف تأثرت الثقافة المصرية والشعب المصري؟

أنا أؤمن بشدة بالثقافة المصرية خاصة بتراثها الثري. كانت هذه الحضارة العظيمة تتشكل وبالفعل ازدهرت، وتؤثر بشكل مستمر على حياتنا في كل مكان، إنها حقا مدهشة بالشعور الذي يحيط بكل هذه الانطباعات الثقافية. إنها تتميز بصياغة العمل والحياة معها. كما أننى بدأت بتعلم اللغة العربية بحيث يمكن التواصل بشكل أفضل مع الشعب المصري.

- كم من الوقت استغرقت لـ تعلم العزف على النشيد الوطني المصري؟

لقد استغرقت عدة أسابيع من الممارسة، وما زلت أمارسها عندما أجدها في أي وقت - فأنا من عشاق النشيد الوطني المصري.

إلى جانب النشيد الوطني، كنت أمارس بعض الأغاني الشعبية المصرية. إذا كنت تبحث عن الإيقاعات المصرية ، فهي مسلية وجميلة للغاية ، وبالطبع أنا أستمتع بلعبها كثيرًا. بصرف النظر عن الترفيه عن نفسي، كما آمل أيضًا أن يكون لدي المزيد من أجل تعلم القطع الجميلة التى تعبر عن الثقافة المصرية.

- ما هي الأطعمة المصرية المفضلة لديك؟

من الصعب أن أخص طعامًا واحدًا هو المفضل لدي.. لأنني أحب جميع أنواع الطعام المصري بشكل عام.. ومع ذلك ، فإن الكشري له مكانة خاصة في قلبي.

يذكرني مفهوم طبق الكشري دائمًا بالتناغم والتواضع الذي يساهم فيه كل فرد. كونه يتألق بشكل فريد ، وربما الأهم من ذلك ، أنه يذكرني أيضًا بالطبق الذي لدينا في كوريا يسمى Bibimbap والذي يحتوي على مفهوم متطابق تقريبًا".

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