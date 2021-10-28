سفير كوريا لـ «صدى البلد»: اختيار مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن كوريا ومصر تتمتعان دائمًا بعلاقات ثنائية متميزة على جميع الجبهات، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والثقافية القوية بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب الكوري يدرك الأهمية الاستراتيجية لمصر.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، فى حوار خاص لـ “صدى البلد” - ينشر لاحقا كاملا - أن الجانبين المصري والكوري يعملان على مدى العقود الماضية، على رفع مستوى التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق بين الدولتين كان واضحًا تمامًا في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوريا في عام 2016 وإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضح السفير الكوري لدى القاهرة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا تبعتها تبادلات رسمية رفيعة المستوى بشكل متتالٍ، وآخرها زيارة وزير الدفاع الوطني الكوري ورئيس مجلس الأمة الكوري إلى مصر في أغسطس وأكتوبر 2021 على التوالي.

وأكد هونج جين ووك، أن: "كوريا تعمل حاليًا على صياغة استراتيجية الشراكة القطرية للسنوات الخمس القادمة، حيث اختارت فيه الحكومة الكورية مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) وشريك إنمائي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (2021-2025)؛ مما يسمح بتأمين المزيد من التمويل لمشاريع التعاون التي تحقق مصالحنا المشتركة، وبالتالي، أعتقد أن العلاقات بين كوريا ومصر تعكس نموذجًا جيدًا للشراكة الناجحة، والتي أتوقع أن تشهد المزيد من التطورات في السنوات المقبلة".