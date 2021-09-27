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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: قطاع الصحة والدواء محور أساسي للتعاون مع مصر

سفارة كوريا بالقاهرة
سفارة كوريا بالقاهرة

نظمت السفارة الكورية بالقاهرة ندوة عبر الإنترنت للتعريف بإمكانات السوق الطبي والدوائي المصري والسياسات الحكومة المصرية في مجال الدواء والمعدات الطبي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 

شارك في الندوة الافتراضية السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وأكثر من 60 شركة كورية مهتمة بالدخول إلي السوق الطبي المصري.

وفي كلمته، أعرب السفير هونج جين ووك عن امتنانه لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، ومسؤولين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ورجال الأعمال الكوريين لمشاركتهم في الحدث على الرغم من جداول أعمالهم  المزدحم.

وأكد السفير هونج أن قطاع الصحة والدواء محور أساسي للتعاون الثنائي بين البلدين، في ضوء خطة مصر الطموحة لتصبح مركزًا طبيًا في المنطقة ، لا سيما في صناعة اللقاحات والمنتجات الصيدلانية. 

وأعرب السفير هونج عن سعادته باستضافة هذا الحدث المهم في الوقت المناسب لتعزيز التعاون الطبي والصحي الثنائي.

وأضاف السفير هونج أن أكثر من 60 شركة كورية حضرت هذا الحدث ، مما يعكس اهتمام الشركات الكورية بالدخول إلى السوق الطبي المصري. 

وأعرب عن أمله في توسيع استثمارات الشركات الكورية وتجارتها مع مصر بشكل أكبر، والاستفادة من هذه الفرصة التي ستعطي زخما للتعاون الثنائي وتؤدي في النهاية إلى مشاريع مشتركة ملموسة بين البلدين.

وشكرت هالة زايد السفير هونج على جهوده لتعزيز التعاون الطبي الثنائي. وأضافت أن الندوة فرصة جيدة لمساعدة الشركات الطبية الكورية على الدخول إلى السوق المصري. 

مواصلة التعاون

وأبدت استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة والشركات الكورية، معربة عن أملها في تحقيق مشروعات تعاون ملموسة مع الجانب المصري والشركات المصرية بما في ذلك فاكسيرا. 

وقدمت هيئة الدواء عرضًا حول السياسات واللوائح المصرية في القطاع الطبي وأجابت على استفسارات الشركات الكورية التي تساعد الشركات على فهم السياسات واللوائح المصرية ذات الصلة بشكل أفضل للدخول إلى السوق المصري.

وفي نفس السياق، تنظم الوكالة الكورية للتجارة والاستثمار كوترا اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات الطبية الكورية والمصرية، تمتد لأكثر من 5 أسابيع من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 30 شركة كورية لمناقشة التعاون المحتمل مع الشركات المصرية.

وزارة الصحة الحكومة المصرية السوق المصري رجال الأعمال كوريا الدكتورة هالة زايد هيئة الدواء المصرية

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