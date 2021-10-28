القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل السلع

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل فاليري فايون المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها بحضور د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.



وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والبحث العلمي والتبادل التجاري في مجال المنتجات النباتية والحيوانية.



كما تم استعراض منظومة الحجر الزراعي في استيراد وفحص تقاوي البطاطس من الاتحاد الأوروبي وكذلك منظومة التتبع والتكويد الجديدة التي ينفذها الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية الطازجة من أجل تطبيق مبدأ الرقابة على الشحنة من المزرعة إلى المائدة.



واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك ينظم عملية التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين .



وحضر اللقاء الكسندرا تروفاني نائب المستشار الزراعي الإقليمي الفرنسي في الشرق الأوسط وانايس بويتيري نائب القنصل التجاري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.