عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل السلع

القصير يبحث مع المستشار
القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل فاليري فايون المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها بحضور د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.


وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والبحث العلمي والتبادل التجاري في مجال المنتجات النباتية والحيوانية.


كما تم استعراض منظومة  الحجر الزراعي في استيراد وفحص تقاوي البطاطس من الاتحاد الأوروبي وكذلك منظومة التتبع والتكويد الجديدة التي ينفذها الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية الطازجة من أجل تطبيق مبدأ الرقابة على الشحنة من المزرعة إلى المائدة.


واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك ينظم عملية التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين .


وحضر اللقاء الكسندرا تروفاني نائب المستشار الزراعي الإقليمي الفرنسي في الشرق الأوسط وانايس بويتيري نائب القنصل التجاري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

الزراعة وزير الزراعة المستشار الزراعي الاقليمي فرنسا التعاون بين البلدين الحجر الزراعى تبادل السلع

ترشيحاتنا

إقبال كثيف على إصدارات «البحوث الإسلامية» بمعرض «بنات جامعة الأزهر»

جريمة الحي الهادي..اغتصاب فتاة المعادي 90 دقيقة في عيد ميلادها الـ 17|نوستالجيا

برعاية "تحيا مصر".. "نور حياة" تستقبل ألف مواطن خلال يومين بجنوب سيناء

القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل السلع

هل يجوز للخاطبين إخفاء المرض قبل الزواج؟

القابضة للمياه: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

"سي السيد".. اعترافات فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل عرض "زلزال" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر قبل تقديمها غدا

يعزف النشيد الوطني ويعشق الكشري.. سفير كوريا يكشف أسباب تأثره بالثقافة المصرية

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ