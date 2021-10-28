نقلة مهمة .. سفير الاتحاد الأوروبي: رفع حالة الطوارئ في مصر خطوة جيدة

وصف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر قرار رفع حالة الطوارئ في مصر بأنه قرار جيد للغاية .



وقال السفير كريستيان بيرجر - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمناسبة أسبوع المياه - إن رفع حالة الطوارئ في مصر يمثل نقلة مهمة للغاية ولها انعكاساتها في الاستراتيجيات ذات الصلة وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار رفع حالة الطوارئ بوصفه خطوة جيدة.

وأشاد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر ، بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والاتحاد في شتى المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع المياه.



وأكد على أهمية أسبوع القاهرة للمياه الذي تتواصل فعالياته بالقاهرة.. لافتا إلى التعاون الأوروبي في هذا القطاع مع مصر كذلك مع المؤسسات المصرفية الأوروبية.



وقال إن أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مجددا موقع مصر كمركز دولي للإدارة المتكاملة للمياه.. مشيرا إلى الجلسات العديدة التي تضمنها أسبوع المياه حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات بين المسئولين الحكوميين ومجموعة أوروبا "تيم يوروب".

وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة لتبادل الأراء والحوار بين الحكومات وشركاء التنمية ووكالات التنمية إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص.