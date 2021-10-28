نجيب ساويرس: «ربنا مديني وبشتري لبس بالمعقول وبشوف سعره قبل ما أقيسه»|فيديو

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه قلل ساعات عمله للبقاء مع أولاده لفترة أطول، ويريد أن يترك سيرة طيبة من خلال الأعمال الخيرية التي يقوم بها، لافتًا إلى أنه لا توجد لديه صداقات مع رجال الأعمال ويميل أكثر لأهل الفن والموسيقى والأدب والشعر والرسامين والنحاتين.

وأضاف نجيب ساويرس، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أنه يتخذ قراراته بشكل سريع وفيها مخاطرة في جميع مناحي حياته، ويكون 80-90% منها صحيحًا، معلقًا على الجدل المثار حول التيشيرت الخاص به المرسوم عليه صور بطوط.

وكشف نجيب ساويرس: أنا اشتغلت في مطاعم وغسلت عربيات علشان أصرف على دراستي في الجامعة ومرضتش أخد فلوس من والدي"، لافتًا إلى أن هذا العمل يعلّم الإنسان كيف يتعامل مع البسطاء وقيمة الأموال.

وأشار نجيب ساويرس، إلى أنه منذ صغره كان يحب مجلة ميكي، ولديه هوس بشخصياتها؛ ولذا يحب ارتداء ملابس عليها هذه الشخصيات؛ ليشعر أنه مازال صغيرًا، معقبًا: "ميهمنيش رأي حد.. أنا مبسوط خلاص.. اللي مش عاجبه ميبصش، أنا ربنا مديني بس بشترى لبس بالمعقول، ولحد معين، وبشوف سعر اللبس قبل ما أقيسه".

وتابع رجل الأعمال، أن زوجته ربّت أبناءه بشدة وكانت تخشى من فشلهم حال إصرافهم ببذخ واعتمادهم على أموال والدهم، معقبًا: "احنا كمان متربناش كدة وأنا كنت باخد أقل مصروف في المدرسة".