حزب"المصريين": السيسي أعطانا نموذجًا جديدًا في متابعة الرئيس لشئون الدولة

بعد حديثه مع الطفل المعجزة

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الطفل المعجزة بالشرقية حافظ القرآن الكريم، خلال لقاء الأخير مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" يدعو للفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية التي لا تألو جهدا في الإنصات والاستماع لكافة طوائف الشعب المصري؛ موضحًا أن الرئيس السيسي لا يعرف النوم طريقًا له وتجده في كل المواقف والمناسبات حاضرا ويوجه دائما بدعم المواهب والكفاءات في شتى المجالات؛ وكأنه يريد إيصال رسالة للجميع أنه داعم ومشجع لأي موهبة على أرض الدولة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لها.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي ظاهرة من الصعب تكرارها في هذا الزمان؛ لأنه يخدم الوطن بكل ما أوتي من قوة ولا يترك أي فئة من فئات الشعب تحتاج إلى دعم إلا ويدعمها ويقف بجانبها؛ موضحًا أن ما يفعله الرئيس السيسي لم نشهده من قبل في جميع رؤساء الدولة المصرية عبر الزمان، لأنه لا يتوانى حتى ولو لحظة في إسعاد المصريين؛ الذين بايعوه وساندوه ولم ينسوا جميله المتمثل في الخلاص من الجماعة الإرهابية للابد وكتابة شهادة وفاتها في العالم أجمع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه لا يطرق أحد باب الرئيس السيسي إلا ويجده حاضرًا وداعمًا ومساندًا له؛ حتى الأطفال الصغار الذين وضع الله حب السيسي في قلوبهم منذ الصغر وتجده دائمًا يبادر بتقديم المساعدة ويد العون لكل من يراه صاحب موهبة وكفاءة؛ لأنه باختصار رئيس يعشق الإخلاص في العمل ويقدر أصحاب المواهب ويعشق الشعب المصري بكل طوائفه.





وأوضح أن الرئيس السيسي يمتلك صفة جميلة تتمثل في متابعته الدقيقة لكل ما يُتداول عبر منصات السوشيال ميديا؛ ويوجه تعليماته دائمًا بتقديم يد العون والمساندة لكل مخلص على أرض الدولة لمصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هدية من الله لشعب مصر لأنه رمّمَ صدوع الوطن ونهض به من كبوته.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أنقذ الشعب المصري من المخطط الخفي الذي كان يُحاك به، موضحًا أن فصاحة الإدارة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي أنقذت البلد من الانهيار والضياع وأعادت الدولة لعهد الإنجازات وتحقيق نهضة غير مسبوقة؛ فهو يسابق الزمن للنهوض بالدولة المصرية حيث لا يمر يوم إلا ونجد إنجازا جديدا على أرض مصر وهو ما يؤكد أننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم علي أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.